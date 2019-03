Rectifica la decisió de la junta electoral, que obligava la televisió pública a portar el candidat d’AS a ‘La Rèplica’

El Tribunal Superior ha donat la raó a Andorra Televisió (ATV) i l’ens públic no haurà d’entrevistar el candidat d’Andorra Sobirana (AS), Eusebi Nomen, al programa La Rèplica o en un espai de similars característiques com va manar la junta electoral. El fet que ATV hagi portat als tribunals la decisió de la junta ha comportat la dimissió la de la batlle Immaculada Rodríguez, vicepresidenta de l’òrgan. L’ha presentat després que la fiscalia, en l’escrit presentat davant del Superior, posés en relleu que la batlle és germana de la segona suplent de la llista territorial d’Acord a Sant Julià de

#2 Joan

(12/03/19 07:56)



#1 Toni

(12/03/19 07:17)