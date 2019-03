El PS proposa la creació d'un “ens públic” per posar al mercat de lloguer els pisos buits

El PS va presentar ahir “un dels punts forts” del seu programa de cara al 7 d’abril. El president de la formació i candidat a cap de Govern, Pere López, va explicar que els socialdemòcrates proposen la posada en marxa d’un registre de la propietat que permeti identificar quants pisos buits hi ha al país i, un cop fet aquest pas, la “creació d’una entitat pública que gestioni habitatges buits i els de titularitat pública”. López va apuntar que aquest ens “permetria gestionar per compte dels propietaris habitatges actualment buits i que surtin al mercat a un preu establert per

