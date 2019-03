Detingut a Espanya un lladre de rellotges a joieries del país

Els articles sostrets tenen un valor de 47.100 euros i l'home té antecedents a Europa per fets similars

La policia ha informat aquest migdia de la detenció a Espanya d'un home recercat al Principat per haver sostret rellotges d'alta gamma de dues joieries del país amb un valor de 47.100 euros entre l'1 d'octubre i el 3 de desembre del 2018. Les investigacions del cos de seguretat quan els establiments van denunciar els fets van permetre recuperar indicis sobre la identitat del lladre que es van traslladar a Interpol i van servir perquè diversos països facilitessin la identificació de l'home, sobre el qual es va emetre una ordre de detenció internacional des de la Batllia, ha assenyalat la policia en un comunicat.

El detingut és un ciutadà no resident de 42 anys que està empresonat a Las Palmas de Gran Canaria, segons ha comunicat Interpol Madrid a les autoritats andorranes, i al qual se l'atribueixen fets similars a diversos països d'Europa. L'home està acusat d'un delicte major de furt qualificat per valor superior a 6.000 euros a Andorra i la Batllia disposa d'un termini màxim de 40 dies per demanar l'extradició, i des de la policia es destaca que es farà els propers per la via diplomàtica.

