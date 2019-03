Tres detinguts per una baralla multitudinària a Encamp

Una patrulla va intervenir en la separació d'una baralla de més de deu persones, on els implicats van oposar resistència i desobediència a les indicacions dels agents

Millores informàtiques per al cos de policia Exterior de l'edifici del cos de la policia Fernando Galindo

Actualitzada 11/03/2019 a les 12:41

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir dimarts passat a Encamp tres joves residents d'entre 18 i 19 anys per una baralla de més de deu persones. Una patrulla va haver d'intervenir en la separació dels implicats i els agents van haver de detenir tres dels interessats perquè van oposar resistència i desobediència a les indicacions dels interventors.

Els agents van detenir un home no resident de 41 anys la nit de dijous a la frontera del riu Runer per possessió de 2 grams de cocaïna i 27,7 grams d'haxix quan accedia al Principat en un turisme. El mateix dia van detenir un home no resident de 33 anys per possessió d'1,9 grams de cocaïna, 1,9 g d'heroïna i 0,5 g d'amfetamina. La policia va practicar-li una prova d'alcoholèmia i va donar una taxa de 1,05g/l, motiu pel qual també va ser detingut per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.

La tarda anterior, els agents van detenir un home no resident de 38 anys per portar una taxa d'alcohol de 2,28 g/l en un control rutinari. A aquesta detenció per delictes contra la seguretat del trànsit se li suma la de la matinada de diumenge, quan els agents van detenir un home no resident de 28 anys amb una taxa de 1,93 g/l per una infracció al codi de circulació.





#1 Joan

(11/03/19 13:21)