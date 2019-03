“Qui val arriba, però una ajuda ens farà arribar abans”

L'empresària defensa la meritocràcia però recorda que les dones encara tenen més dificultats per arribar a llocs de responsabilitat

La catalana Mar Alarcón, empresària, emprenedora i fundadora de Socialcar, una plataforma online que funciona com a servei de lloguer de cotxes entre particulars, va participar divendres a Andorra en l’acte de lliurament dels premis Olympe de Gouges per distingir les empreses que fomenten la igualtat de gènere i per explicar Womanthon.



I què és Womanthon?

Li diem un hackathon formatiu per a dones directives, amb posicions de lideratge. El nostre lema és Lidera sense permís i donem a les participants una sèrie de workshops perquè s’apoderin, perquè siguin conscients de la posició que tenen i de com seguir endavant, i per