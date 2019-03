Vinculat durant molts anys al món associatiu, cultural i esportiu del país va tenir un paper fonamental en el creixement de l’activitat fallaire

Salvador Brasó va morir dissabte a Barcelona als 63 anys. Va ser un dels impulsors del Centre de la Cultura Catalana, entitat que també va dirigir a partir del 1997 i fins al 2001. Després també hi continuaria vinculat. I va ser a travès d’aquesta que va tenir un paper destacat de dinamitzador cultural i que va contribuir al desenvolupament i creixement de l’activitat fallaire. Tal com recordava ahir el periodista i fallaire Albert Roig, que a Roda el foc va recollir la història de la tradició, Brasó va ser fonamental en un període molt complicat per a les falles