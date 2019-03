L'Organització Mundial del Turisme promou l'educació i la formació d'alta qualitat en el sector dels viatges i el turisme

La Fundació Themis es transforma en la UNWTO Academy El ministre de Turisme en funcions, Francesc Camp, el secretari general de l'OMT, Zurab Pololikashvili i el president de Themis, Enric Pujal Alexandra Muratet

Actualitzada 11/03/2019 a les 14:10

Redacció Andorra la Vella

La Fundació Themis s'ha convertit en la UNWTO Academy. Així ho ha anunciat el ministre de Turisme en funcions, Francesc Camp, qui s'ha reunit aquest matí amb el secretari de l'Organització Mundial del Turisme (OMT), Zurab Pololikashvili, i amb el president de Themis, Enric Pujal. La nova acadèmia tractarà diversos àmbits com la formació en línia o l'anomenat TedQuad.

L'acadèmia en línia té com a objectiu ser una eina única i universal, on es proporcionarà una plataforma de formació amb fàcil accés a programes d'educació i formació d'alta qualitat en el sector de viatges i turisme. Pel que fa al TedQuad, la formació es farà en centres internacionals associats a l'acadèmia que impartiran, anualment, un nombre mínim d'activitats per fomentar l'ocupabilitat dels estudiants i satisfer les necessitats del sector i reforçar la qualitat i l'excel·lència en les capacitats de lideratge, execució i governança a les organitzacions de gestió de destinacions.