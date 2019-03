El Superior rebutja que ATV hagi d'entrevistar Nomen abans de la campanya

La Sala Administrativa anul·la la decisió de la junta electoral que va atendre la petició del cap de llista d'Andorra Sobirana

La Sala Administrativa del Tribunal Superior ha estimat el recurs de Ràdio Televisió d'Andorra (RTVA) contra la resolució de la junta electoral que obligava la televisió pública a entrevistar el candidat a cap de Govern d'Andorra Sobirana, Eusebi Nomen, abans de l'inici de la campanya electoral. Els magistrats deixen sense efecte la decisió de la junta electoral de divendres passat i atenen els arguments d'RTVA que al·legava "la llibertat editorial i el dret a la informació" per no entrevistar Nomen al programa La Rèplica, tal com ell demanava argumentant que s'havia fet amb altres caps de llista per a les eleccions generals del 7 d'abril.