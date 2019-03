Ester Fenoll ha destacat que la nova eina s’ha creat per valorar i potenciar les capacitats d’aquestes persones

El Govern presenta un nou model pels drets dels discapacitats Reunió de la Conadis per presentar el nou model per a persones discapacitades Alexandra Muratet

Actualitzada 11/03/2019 a les 13:47

Redacció Andorra la Vella

La secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació en funcions, Ester Fenoll ha presentat aquest matí el nou model de valoració per a persones discapacitades en una reunió amb diferents representants de CONADIS. La nova eina s’ha creat no només "per valorar les discapacitats i dificultat de les persones, sinó, també, per tenir en compte les seves capacitats. Creiem que aquestes són un component que ha d’entrar a formar part del criteri de valoració", ha destacat Fenoll. Els beneficis que suposa aquest model són els de "tenir en compte el que promou el dret de persones amb discapacitat" , és a dir, que es vol centrar la mirada dins "l’àmbit social i no únicament en l’àmbit mèdic rehabilitador" i sobretot que es tingui en compte "la seva potencialitat", segons ha manifestat la secretària d'Estat.

Fenoll ha qualificat l'eina com a "molt nova i amb molta fiabilitat" i ha explicat que l’estan duent a terme tres catedràtics de la Universitat de Barcelona amb un equip encapçalat pel Dr. Joan Guàrdia. De moment, aquest nou model no s’ha implantat i les valoracions que s’estan fent són "d’assaig per contrastar l’índex de fiabilitat que té". El Govern està compaginant actualment les dues formes de mesurar per veure s’hi s’aproximen molt a la valoració final i pel que fa als terminis d’implementació "suposem que en la propera legislatura, si és voluntat del Govern que hi hagi, ja podrà ser una realitat. A nivell tècnic ja estarà enllestida", ha comentat Fenoll.

La secretària en funcions també ha remarcat que "a la Xarxa d’Empreses Inclusives estan treballant 22 persones" i ha afegit que "estem a punt de signar un contracte amb tres empreses, per tant s’incorporaran 3 o 4 persones més a la Xarxa". Per últim, ha explicat que "ja han suprimit tots els contractes de baix rendiment, transformant-se en contractes ordinaris, on el Govern pren la part que manca per arribar al salari mínim".