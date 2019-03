Un informe tècnic apunta que en el sinistre de l’aeroport de la Seu van influir errades en el pilotatge i l’excés de càrrega de l’aeronau

La causa de l’accident mortal de l’ultralleuger que va deixar dues víctimes, els residents belgues Joseph Gilman (el pilot) i Philippe Gutwirth (l’acompanyant), va ser “l’entrada en pèrdua de l’aeronau quan realitzava una maniobra de motor i a l’aire amb molt poca velocitat, accentuada per realitzar un viratge a baixa altura i una possible aturada del motor”. Ho conclou l’informe realitzat pels experts de la comissió d’accidents i incidents aeris adscrita al ministeri de Foment espanyol i que es va desplaçar a les instal·lacions tot just després de produir-se l’accident. Un estudi molt tècnic que apunta que un seguit d’errors