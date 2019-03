Rosa Gili diu que la proposta de DA sobre l'avortament “humilia les dones”

La consellera general del PS, Rosa Gili, i candidata escaldenca a la llista territorial de d’Acord va criticar ahir la proposta de Demòcrates per crear un equip d’acompanyament a les dones que vulguin avortar a l’estranger. Per a Gili es tracta d’una iniciativa “hipòcrita que no s’aguanta” i va criticar que pot arribar a “humiliar” les dones. La política socialdemòcrata va anar més enllà i va apuntar que la mesura dels taronges “pot arribar a ser un frau de llei” i convertir “l’Estat en còmplice” d’un delicte. “Es pretén que un organisme com la CASS contribueixi al fet que es