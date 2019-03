Els lladres no han tornat a actuar i el cos d’ordre no ha fet cap detenció

L’onada de robatoris en despatxos professionals, oficines i domicilis ha encès les alarmes i ha fet que hagin augmentat notablement les trucades ciutadanes al cos de policia alertant de la presència de possibles sospitosos. Però fonts properes al cos d’ordre van assenyalar que no s’ha produït cap nou cop. Tampoc hi ha hagut arrestos. Sí que s’ha denunciat un nou furt –en aquest cas, en un vehicle d’obra– però la investigació del cos d’ordre ja hauria determinat que no està relacionat amb l’onada de sostraccions. El vehicle estava estacionat a Encamp i l’autor o autors del furt es van endur