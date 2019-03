ATV recorre la decisió al Tribunal Superior i al·lega “llibertat editorial i dret d’informació” per no fer-ho

La junta electoral ha resolt favorablement la queixa presentada per Eusebi Nomen, cap de llista d’Andorra Sobirana, contra Andorra Televisió (ATV), en la qual demanava que se l’entrevistés a l’espai La Rèplica, que presenta Gemma Rial. Segons va explicar ahir en declaracions al Diari, “al programa s’ha entrevistat a tots els candidats menys l’Alfons Clavera i a mi, i els van fer preguntes sobre la candidatura i el programa electoral, per això vam demanar que parlessin amb nosaltres també”. L’ex-conseller general va afegir que des de la parapública “ens van dir que no, perquè només hi havien assistit els polítics