DA acusa “d'electoralista” el fet de portar al TC la llei de la Funció Pública

El secretari general de DA, Esteve Vidal, va titllar “d’electoralista” la decisió de portar la llei de la Funció Pública al Tribunal Constitucional que van anunciar dijous al matí els caps de llista del PS i de L’A. Segons va explicar, la proximitat de la contesa electoral és el que ha motivat aquesta decisió. “És evident en el període on estem. Ja ha començat la campanya electoral per dos partits que van de la mà i als quals els interessa que aquesta qüestió aparegui en l’escenari electoral”, va afirmar. “Si no estiguéssim així, no ho haurien fet”, va afegir.

