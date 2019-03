Un 86% de famílies amb fills tenen bona conciliació familiar

La majoria de famílies amb fills a càrrec tenen una bona conciliació entre la vida familiar i la laboral, així ho indiquen el 86% dels enquestats en el darrer treball del departament d’Estadística, que consideren que els menors no suposen cap problema per a la seva feina. Més del 75% dels que tenen cura de menors o persones dependents diuen que poden modificar el seu horari laboral o disposar d’un dia lliure.

Per contra, només un 10% afirmen tenir alguna dificultat per fer-ho, ja que al·leguen tenir jornades massa llargues.