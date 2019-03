Cent persones participen a la concentració feminista

Acció Feminista ha llegit un manifest en defensa dels drets de les dones demanant mesures per combatre la desigualtat de gènere

Actualitzada 08/03/2019 a les 17:45

Redacció Andorra la Vella

Prop d'un centenar de persones ha acudit a la concentració convocada per Acció Feminista en motiu de la celebració del Dia internacional de la dona treballadora. Les activistes Aurora Baena i Maria José Espinosa han llegit un manifest en defensa dels drets de les dones demanant mesures per combatre la desigualtat de gènere i la despenalització de l’avortament per terminis de manera lliure.

A l'acte, que ha tingut lloc a la plaça Lídia Armengol, s'han afegit polítics de la majoria de partits com Xavier Espot (DA), Pere López i Rosa Gili (PS), Ferran Costa i Judith Pallarés (L'A), Josep Roig (SDP), Eusebi Nomen (Andorra Sobirana), Gabriel Ubach (USdA), Joan Seguí (Podem) i la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol.