Més d'un centenar de persones participen en l'aturada per la igualtat de gènere

L'acte ha comptat amb el repartiment de llaços liles i una foto de família a les portes de l'edifici administratiu de Govern

Actualitzada 08/03/2019 a les 13:22

Redacció Andorra la Vella

Els treballadors de l'administració general han fet aquest matí a les portes de l'edifici de Govern una petita aturada en commemoració al dia de la dona, convocada per l'àrea de Polítiques d'Igualtat. Un total de 150 persones han participat en l'acte, que ha comptat amb la presència del cap de Govern en funcions, Toni Martí, i l'ambaixador espanyol a Andorra, Àngel Ros, i en el qual s'ha dut a terme el repartiment de llaços liles i una foto de família. A la concentració hi han participat ministres en funcions com Eva Descarrega, Olga Gelabert, Maria Ubach i Carles Àlvarez, i el candidat de Demòcrates a cap de Govern, Xavier Espot i representants dels treballadors com el secretari general de l'USdA, Gabriel Ubach, el president del Sipaag, Lluís Anguita, el titular del Sep, David Garcia, i el portaveu de Podem, Joan Seguí.

