DA crearà un servei perquè les dones avortin a l'estranger

El procés assistencial per interrompre l’embaràs començarà al país

Demòcrates per Andorra va donar ahir detalls del servei que preveu posar en marxa per atendre les dones que vulguin inter­rompre l’embaràs i que ja va anunciar en l’acte de presentació com a candidat Xavier Espot. El mateix Espot, acompanyat de les números 2 i 8 de la llista nacional, Roser Suñé i Helena Mas, i del candidat per Ordino, Joan Martínez Benazet, va explicar que es tractarà d’un servei adscrit al ministeri d’Afers Socials i integrat per un metge, un psicòleg, un treballador social i un jurista, que oferiran assistència prèvia i també posterior a les dones que decideixin

#3 Alfred Barral

(08/03/19 08:31)



#2 Nasciturus

(08/03/19 08:16)



#1 Ramon

(08/03/19 08:15)