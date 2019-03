d'Acord unifica els programes electorals de cada parròquia

Els candidats de la coalició d’Acord, integrada pel PS i L’A, es van reunir ahir a la seu dels socialdemòcrates per posar en comú el programa electoral i els acords presos a cada parròquia. En algun cas fins i tot es van haver de presentar perquè no es coneixien. Els responsables de la trobada van ser Judith Pallarés i David Rios, que van explicar l’objectiu concret d’aquest debat. “Fa mesos que treballem a cada parròquia elaborant el programa i avui és el dia per posar tota la informació en comú, presentar-nos i agafar forces”, va explicar el polític encampadà, que