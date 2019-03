PS i L'A presenten un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de Funció Pública

El document recull la "vulnerabilitat de drets fonamentals "com la llibertat sindica, el principi de seguretat jurídica i el de reserva de llei

Redacció Andorra la Vella

El Partit Socialdemòcrata i Liberals d'Andorra han presentat un recurs d'inconstitucionalitat per la Llei de Funció Pública al Tribunal Constitucional. L'escrit recull la vulnerabilitat dels drets fonamentals a la llibertat sindical, així com el principi de seguretat jurídica, i el de reserva de llei, ja que "és una remissió en blanc al Govern per a fer, via legalment, tot allò que considerin escaient al marge de la llei", segons ha fet saber l'advocada i número tres a la llista nacional de Liberals d'Andorra, Eva López.

Segons ha expressat el president de la formació vermella, Pere López, la intenció d'aquest document és "recollir la mala gestió de Demòcrates", ja que "no s'ha volgut tenir en compte la veu dels sindicats". El recurs recull la "preocupació" de les formacions polítiques sobre "determinades qüestions que haurien d'estar preestablertes per llei no ho estan" i que els drets sindicals de la funció pública quedin "clarament malmesos" i "sense veu ni vot en el dia a dia de la gestió per part del Govern".