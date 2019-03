Acció Feminista li ha donat la volta a la cançó i l’ha convertida en el seu particular himne feminista coincidint amb la celebració del 8 de març

Ball per la igualtat El vídeo de l'associació Acció Feminista reclama la igualtat amb una versió d'"El anillo pa'cuando" de Jennifer López

Actualitzada 07/03/2019 a les 09:49

Redacció Andorra la Vella

El anillo pa’cuando?” canta Jennifer López al seu tema El anillo, criticat per la lletra masclista. Acció Feminista li ha donat la volta a la cançó i l’ha convertida en el seu particular himne feminista coincidint amb la celebració del 8 de març i del seu primer any d’existència com a col·lectiu. La tornada ja no és “Y el anillo pa’cuando?”, sinó “I... la igualtat pa’cuando?” i la ballen un grup de dones en el vídeo que s’ha difós a través de les xarxes. “Un vídeo informal”, apuntaven ahir des d’Acció Feminista, “en què s’exposen algunes de les nostres reivindicacions, de manera desenfadada i divertida”. Dards com ara “em sua l’aixella el que digui el Copríncep”, “tu cobres més i jo sempre em quedo a mitges” o “per ser presidenta, t’ho juro, no cal cap cigala” fan part de la cançó per denunciar “la bretxa salarial, les desigualtats, la manca de quotes, el sostre de vidre, els estereotips” i per reivindicar “la despenalització de l’avortament i la igualtat”. Des del col·lectiu apunten que han volgut usar “un llenguatge provocador i humorístic” per deixar clar que “per riure i fer broma, per passar una bona estona, no cal denigrar ningú”.

Acció Feminista va néixer ara fa un any i està molt a prop d’esdevenir formalment una associació. Demà, 8 de març, a les 15 hores a la plaça Lídia Armengol d’Andorra la Vella llegiran el seu manifest reivindicatiu i “hi són convocades totes les dones i homes que se solidaritzin amb els principis del feminisme, i que, per tant, reivindiquen la igualtat de drets i oportunitats”. Després formaran part de l’acte convocat al vespre, amb Stop Violències i l’Associació de Dones.