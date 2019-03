Elisabet Puente és nomenada nova fiscal adjunta en pràctiques

El Consell Superior de la Justícia ha nomenat Elisabet Puente Peregrina nova fiscal adjunta en pràctiques, tal com es va publicar ahir al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). La nova incorporació al ministeri fiscal va ser la número 1 en el concurs públic que es va efectuar per cobrir aquesta plaça i des d’ahir disposarà d’una formació d’un any, que es pot reduir en sis mesos depenent de les avaluacions periòdiques que tingui.

Puente es va presentar a un segon edicte dins de la carrera judicial i també va quedar la primera. Es tracta de la convocatòria de proves de