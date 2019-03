El Sipaag, decidit a anar a la Batllia si no prospera el recurs

El sindicat recorre contra la resolució de Govern sobre les contractacions de relació especial

El Sipaag està decidit a anar a la Batllia en cas de no rebre una resposta satisfactòria al recurs que el sindicat va presentar contra la resolució de Govern, que desestimava una primera denúncia sobre la contractació del personal encarregat de fer tasques de relació especial. El president del Sipaag, Lluís Anguita, es va mostrar “convençut” del que demana el sindicat, ja que, segons ell, el mateix fiscal no tancava la porta que “administrativament hi pogués haver alguna cosa”, la mateixa consideració que defensen els assessors jurídics del sindicat. “Penso que ho hem de tirar endavant”, va manifestar el president