Desestimada l'absolució de dos presos per robar a xalets

El Tribunal Superior va desestimar el recurs que van presentar els advocats de dos presos, acusats de robar a xalets del Principat, en el qual demanaven l’absolució dels condemnats. La sentència del Tribunal de Corts els va condemnar a quatre anys de presó ferms en considerar provat que van cometre el delicte de furt amb força, amb escalament i en casa habitada en xalets d’Andorra la Vella i l’Aldosa de la Massana durant l’estiu del 2017. Els advocats defensors havien demanat l’absolució dels seus clients després de no quedar conformes amb la sentència dictada per Corts. Per a un d’ells,