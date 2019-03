Demanen reduir la pena a l'home que va clavar unes tisores a un altre

Va ser condemnat a quatre anys de presó per Corts pel delicte de temptativa d’homicidi

El Tribunal Superior va celebrar la vista oral del cas del condemnat per Corts a quatre anys de presó, tres dels quals ferms, pel delicte major de temptativa d’homicidi després d’haver clavat unes tisores a una altra persona en una benzinera de Santa Coloma. El lletrat del condemnat, que va presentar un recurs per demanar la rebaixa de la pena dictada fins a l’any i mig, va sol·licitar el canvi de qualificació del delicte. Corts va condemnar l’acusat pel delicte de temptativa d’homicidi tot i que la defensa no s’hi va mostrar d’acord i per això demana que es consideri