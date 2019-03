Els candidats de totes les parròquies s'han trobat a la seu del PS per conèixer-se i compartir els treballs realitzats

D'Acord es reuneix per posar en comú el programa electoral Els candidats presents a la reunió que d'Acord ha fet a la seu del PS Alexandra Muratet

Actualitzada 07/03/2019 a les 21:26

Redacció Andorra la Vella

D'Acord, l'aposta del PS i Liberals per a les llistes territorials, s'ha trobat aquest vespre a la seu del partit socialdemòcrata per a posar en comú el programa electoral. Els candidats han aprofitat la trobada per presentar-se i compartir el treball que ha fet de manera individual cada una de les parròquies. "Tothom té clar en quina part ideològica està, on hem de treballar plegats i on hem d'arribar i amb quin objectiu" ha assegurat la candidata de d'Acord a la Massana, Judith Pallarès. La formació és l'única que tindrà representació a les set parròquies, un fet que David Rios, candidat per Encamp, ha qualificat d'"èxit".