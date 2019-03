Les assalariades hauran de pactar per prorrogar la baixa de maternitat

La CEA i la CASS han acordat que l’empresa tingui un mínim de quinze dies per poder reaccionar

Els treballadors que prorroguin la baixa per maternitat o paternitat hauran d’arribar a un acord amb l’empresa i donar un temps mínim de 15 dies perquè aquesta s’adapti i pugui prendre alguna decisió com, per exemple, la contractació d’un altre empleat. Aquest és l’acord al qual han arribat la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) per tal que les empreses puguin assolir més fàcilment els canvis que provoca l’entrada en vigor del nou Codi de relacions laborals pel que fa a l’ampliació de les baixes per maternitat i paternitat. Així ho explica el president