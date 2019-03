Acció Feminista difon un vídeo per reclamar els drets de les dones

L'audiovisual que ha fet l'associació tracta temes com la bretxa salarial, els estereotips i la despenalització de l'avortament amb un llenguatge "provocador i humorístic"

Actualitzada 06/03/2019 a les 17:33

Redacció Andorra la Vella

L'associació Acció Feminista ha difós un vídeo on un grup de noies ballen al ritme d'"El anillo pa'cuando" de Jennifer López" per reclamar la igualtat de drets entre sexes. L'objectiu de l'audiovisual és denunciar temes com la bretxa salarial, els estereotips i la despenalització de l'avortament a través d'un llenguatge provocador i humorístic "per riure i fer broma sense denigrar a ningú", segons han fet saber a través d'un comunicat. El document també convida a totes les "dones i homes feministes" a sumar-se a la manifestació del divendres 8 de març que convoquen amb Stop Violències, l'Associació de Dones d'Andorra per reivindicar els seus drets.

#1 no és la manera d'aconseguir res

(06/03/19 17:32)