Lleure 3D i Barrière insisteixen que se'ls adjudiqui el casino

El grup francès ha presentat una sol·licitud al CRAJ on exposa que el plec de bases els empara per a obtenir la llicència

Barrière insisteix en l'adjudicació del casino L'arquitecte Borja Ferrater, l'advocat Benjamí Pujol, el director de desenvolupament del grup, Gilles Meillet, i l'arquitecte Carles Gras Alexandra Muratet

Actualitzada 05/03/2019 a les 13:45

Redacció Andorra la Vella

Lleure 3D i el Groupe Barrière han presentat al Consell Regulador del Joc (CRAJ) una sol·licitud per a que es faci efectiva l'adjudicació del casino. Segons l'advocat Benjamí Pujol, el plec de bases els empara, ja que preveu que, en cas de desestimar l'opció guanyadora, s'ha d'atorgar la llicència al segon classificat, a no ser que una raó d'interès públic ho impedeixi. Barrière insisteix en el fet que compleixen tots els requisits legals que se sol·liciten i que compta amb un projecte factible. Aquesta petició es va fer el passat 27 de febrer i el grup francès assegura que, a hores d'ara, no ha rebut cap resposta per part del Govern. Pel que fa a l'edifici, l'arquitecte Borja Ferrater ha assegurat que, "si tot anés bé amb el tema de la llicència", el casino podria estar obert per Nadal del 2020.