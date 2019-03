El PS recull donacions per aconseguir finançament

La formació inicia una campanya per a tirar endavant el projecte que defensen

El Partit Socialdemòcrata ha posat en marxa una campanya de donacions per aconseguir finançament. L'objectiu és que totes aquelles persones properes als ideals de la formació aportin diners per tirar endavant el projecte que defensa el partit. El PS assegura que un dels principals motius de la campanya és l'increment del nombre de simptatzants i militants durant els darrers anys i que per això tenen més necessitats.

Cada donació no podrà excedir els 6.000 euros i haurà de fer-se de manera pública, tal com marca la legislació. Per fer efectives, el PS ha obert un compte bancari per a rebre les aportacions, on s'ha d'indicar un nom, número d'identificació fiscal, domicili, la quantia destinada i la data de l'operació.