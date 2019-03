La proposta és que la ciutadania participi en els pressupostos de Cultura, Medi Ambient i Educació

DA vol ampliar l'abast dels pressupostos participatius a altres ministeris Landry Riba i Maria Martisella al peu de la passarel·la de l'estadi comunal Fernando Galindo

Actualitzada 05/03/2019 a les 19:07

Redacció Andorra la Vella

Demòcrates per Andorra proposa ampliar l’abast dels pressupostos participatius, que actualment se circumscriu en l’àmbit de l’Ordenament Territorial, a altres ministeris. En el cas que DA guanyés les pròximes eleccions, els ciutadans podran participar en els pressupostos del ministeri de cultura i medi ambient i, en el cas del ministeri d'educació, estarà acotat només pel sector educatiu. Ho ha explicat aquesta tarda Landry Riba, el número set de la candidatura nacional de Demòcrates i Maria Martisella, candidata d’UP+Demòcrates per a la circumscripció parroquial d’Encamp, al peu de la passarel·la de l'estadi comunal. L'objectiu que persegueix és que els residents puguin aportar les seves propostes per construir infraestructures que considerin necessàries i d’interès general i fomentar la transparència envers la ciutadania.

Landry Riba ha explicat que la idea és que la partida es vagi ampliant en el Transcurs dels anys per acabar la propera legislatura amb més import i "arribar a complir l’objectiu d’unes institucions més sòlides, més transparents, més participatives, més integradores i més representatives".