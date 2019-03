Crèdit Andorrà torna a ser premiat com a millor banc privat

Al guardó se suma el reconeixement com a la millor entitat en Responsabilitat Social Corporativa 2019 al Principat

Crèdit Andorrà premiat de nou com a millor banc d'Andorra en banca privada Guardó de l'any passat per les publicacions financeres The Banker i PWM del grup Financial Times FINANCIAL TIMES LIVE

Actualitzada 05/03/2019 a les 12:59

Redacció Andorra la Vella

Crèdit Andorrà ha estat guardonat com a millor banc d’Andorra en banca privada 2019 per setè any consecutiu. El premi ha estat atorgat pel Global Banking & Finance Review, que també els ha reconegut com a millor banc en RSC 2019 al Principat. És el cinquè any que l'entitat rep el guardó, que valora "el compromís del banc per orientar-se al client i a la societat en general a través de la seva política de responsabilitat social", segons ha fet públic l'entitat en un comunicat.

El premi "és un reconeixement al model de gestió del banc, caracteritzat pel bon govern, la responsabilitat i la voluntat de servei i proximitat al client, així com per l’equilibri entre el lideratge al mercat andorrà i l’expansió internacional. Els guardons també avalen l’aposta ferma per ser pioners en transformació digital".