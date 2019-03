Andbank fitxa un expert per a l'àrea de gestió patrimonial

Andbank ha incorporat José Caturla com a director de Global Asset Management del grup. Des d’aquesta posició recentment creada, potenciarà l’àrea de gestió patrimonial de l’entitat, aprofitant les sinergies generades entre els països on la companyia és present, i molt especialment treballarà amb el fons d’inversió Sigma Investment House de Luxemburg.

Caturla és enginyer superior de mines per l’ETSIM de Madrid i MBA en finances per la City Business School of London i acumula més de tres dècades d’experiència en companyies de primer nivell dels sectors de les assegurances i de la gestió d’actius.