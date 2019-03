El responsable de l’Arieja, preocupat pels augments de preu a França

Els estanquers francesos reclamen més mesures per evitar un diferencial de preu accentuat respecte a Andorra. En una entrevista al diari La Dépêche, el president dels estanquers de l’Arieja, Gérard Maury, veu amb bons ulls la nova llei votada recentment al Consell General, que estipula que la diferència màxima entre els preus de tabac de França o d’Espanya no pot superar el 35%. Maury explica que el text “va per bon camí”, però que encara es desconeix la data en què s’aplicarà. En tot cas, considera que és “interessant” que es prohibeixin determinades promocions abusives. Amb tot, Maury assegura que