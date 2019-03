Les altes temperatures fan que les estacions d’esquí no puguin cultivar neu i hagin d’aguantar amb els gruixos acumulats

Les altes temperatures que ha fet durant el mes de febrer no han perjudicat l’afluència d’esquiadors als dominis del país i així ho indiquen les dades amb les quals treballen però sí que els seus responsables es mostren preocupats per l’estat de la neu i que s’escurci la temporada, prevista fins a final d’abril. En els darrers dies els termòmetres han superat els vint graus i les darreres nits no han estat tan fredes com fa un mes i això ha impedit que es puguin generar cultius de neu. Per tant, malgrat tenir unes condicions per a la pràctica de