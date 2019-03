Porta oberta per fer pagaments amb Paypal a través d'un compte andorrà

L’última decisió per habilitar el sistema dependrà de les entitats financeres i de l’empresa

Els pagaments a través de Paypal amb un número de compte d’un banc andorrà podrien arribar a ser aviat una realitat al Principat. Després d’anunciar ahir que el país entra a formar part de la zona única de pagaments en euros coneguda com SEPA, el Govern va consumar l’últim tràmit necessari per permetre que les operacions mitjançant aquest sistema de pagament estiguin previstes per la normativa. Ara, però, l’última decisió dependrà que les entitats bancàries i l’empresa originària dels Estats Units ho vegin amb bons ulls i arribin a un acord per posar en marxa aquesta via de pagament a