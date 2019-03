Stop Violències organitza l’acte i convida les altres associacions de dones

Stop Violències organitzarà la primera manifestació per commemorar el dia de la dona treballadora, el 8-M, que sortirà de la plaça Guillemó a les 20.30 i la idea és dirigir-se per l’avinguda Meritxell fins a la plaça de la Rotonda, on es llegirà un manifest reivindicatiu. El ministeri d’Interior encara no ha donat el permís i, per tant, encara no es pot assegurar del tot. Sigui com sigui, l’acte comptarà amb la presència de les altres dues associacions feministes del país: Associació de Dones d’Andorra (ADA) i Acció Feminista. Per garantir que les dones siguin les principals protagonistes de la