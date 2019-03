Eficiència energètica casolana

Andorra ja disposa de la primera casa passiva certificada del Principat, un habitatge situat a les Bons, Encamp, de consum quasi zero d’energia que redueix les pèrdues de calor a l’hivern i impedeix l’entrada de calor durant l’estiu, mantenint la temperatura ideal.

Les persones que hi viuen utilitzen per escalfar la casa dos petits radiadors elèctrics de 2kW, com una torradora de pa.” Amb aquesta facilitat es manté l’escalfor a la primera casa passiva certificada d’Andorra, segons manifesta l’enginyer industrial d’Enginesa, Jordi Llovera, que ha participat en el projecte. Es tracta d’una casa situada al Roc de les Comes, a les Bons, que manté una temperatura estable sigui quin sigui el temps a l’exterior. “És un concepte que es basa a no perdre l’escalfor de l’interior cap a l’exterior de la casa”, manifesta Llovera. Segons l’enginyer industrial encarregat del projecte, aquest efecte