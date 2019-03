Actualitzada 02/03/2019 a les 06:57

Andorra Telecom manté negociacions amb la propietària dels drets televisius del mundial de MotoGP per poder-lo oferir com fins ara feia a través de Movistar+. El mundial de Fómula 1 sí que es podrà veure amb total normalitat, ja que l’operadora espanyola manté els drets d’aquesta competició. Es podrà veure al Principat, dins del paquet Motor, per 7 euros al mes.