Actualitzada 01/03/2019 a les 06:45

Pal Arinsal treu avui la venda anticipada del forfet Ski&Bike per a la temporada 2019-2020. Només es podrà adquirir a través del web de l’estació fins al 30 d’abril. Els residents el podran comprar per 150 euros, els no residents per 250 i els de l’Alt Urgell per 200 euros. Es fan promocions per a famílies.