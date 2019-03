SDP critica la CASS per fer una “maniobra electoralista”

Roig, “sorprès” per les noves condicions de viduïtat a les portes dels comicis

La polèmica per la publicació de la modificació dels terminis per accedir a les pensions de viduïtat encara cueja. El candidat a cap de Govern de Progressistes-SDP, Josep Roig,va afirmar ahir que la parapública va realitzar una “maniobra electoralista” i va criticar el president del consell d’administració, Jean Michel Rascagneres, de “ficar-se de peus a la galleda”.

“El president del consell d’administració de la CASS no només aparenta tenir cua de palla, sinó que, a més, s’ha encès”, va ironitzar Roig, que al mateix temps va dir que Rascagneres té un “vincle” amb DA, ja que “ha estat nomenat a la