Londres admet que no podrà enllestir un acord comercial amb Andorra si la data prevista per abandonar la UE, el 29 de març, es compleix

El 29 de març vinent és la data pactada perquè el Regne Unit abandoni la Unió Europea després que els ciutadans britànics decidissin per referèndum el juny del 2016 deixar de forma part d’aquest organisme. Si finalment no hi ha una pròrroga en la data i el Brexit es tanca sense un acord amb la Unió Europea les importacions de productes del Regne Unit cap a Andorra estarien en risc. De fet, un informe fet públic dimecres pel govern de Londres sota el títol Implicacions per a les empreses i el comerç d’una sortida de la Unió Europea sense acord