Andorra entra a la zona única de pagaments en euros

Govern destaca que es tracta d'un pas "més cap a la integració internacional de la plaça financera"

Actualitzada 01/03/2019 a les 12:59

Redacció Andorra la Vella

Andorra s'ha convertit avui en part de la zona única de pagaments en euros (Single Euro Pauments Area-SEPA) que integren els 28 països de la Unió Europea, Islàndia, Noruega, Liechtenstein, Suïssa, Mònaco, San Marino i l'Estat Ciutat del Vaticà, que s'ha incorporat avui com el Principat, segons ha informat Govern. Des de l'executiu es destaca que formar part d'aquesta zona única és un pas "més cap a la integració internacional de la plaça financera andorrana i un nou element de competitivitat per a les entitats andorranes i per als clients que operen des del país". La integració suposa que es podran fer pagaments en euros en qualsevol compte que es trobi en aquest espai financer amb el mateix procediment senzill que es fa en pagaments nacionals, indica Govern, que remarca que així "es facilita l'accès als nous mercats".

La integració permetrà enviar o rebre transaccions de transferències de capital de crèdit SEPA, trasferències de crèdit instantànies SEPA i càrrecs directes SEPA a Andorra i des d'Andorra a mesura que les entitats financeres es vagin adherint als diferents esquemes, s'assenyala en el comunicat fet públic aquest matí.

#1 Venuts?

(01/03/19 13:16)