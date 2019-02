Un advocat en perill

Corts suspèn un judici per estafa després que el fiscal demani que el cas torni a la fase d’instrucció i que es processi l’exadvocat de l’acusat.

Pensava que estava fent el negoci de la meva vida, que m’havia tocat la loteria.” Així es va expressar l’acusat d’un dels judicis que el Tribunal de Corts va celebrar ahir quan relatava el moment en el qual li van cedir més del 60% de les accions d’una societat que el fiscal creu que hauria utilitzat per estafar el querellant. El processat està acusat d’estafa qualificada després que, segons el relat del ministeri públic, fes pagar 33.000 euros al perjudicat per entrar a la societat que presidia sense informar que ell mateix tenia les accions embargades i que per tant