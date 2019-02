SDP qualifica Rascagneres de “fidel servidor” de la causa demòcrata

SDP va criticar ahir la CASS per haver fet públic que els terminis per poder accedir a les pensions de viduïtat seran més curts. La formació considera que la comunicació s’ha fet per fer “campanya” a favor del Govern i va acusar el president de la parapública, Jean Michel Rascagneres, de ser “fidel servidor de la causa de DA”. Per a SDP publicitar la mesura té com a objectiu “guanyar vots i comprar, mai més ben dit, voluntats”. El partit va lamentar que el que no s’ha fet en quatre anys “s’ha fet ara, a cinc setmanes de les eleccions”.

#1 Marc

(28/02/19 08:22)