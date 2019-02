Pena de cinc anys i mig de presó per l'apunyalament d'Encamp

El jove de 21 anys ha estat condemnat a pagar una indemnització de 101.049 euros a la victima i a 25 anys d'expulsió del país per l'agressió de vuit ganivetades i diversos cops al cap amb un bat de beisbol

Actualitzada 28/02/2019 a les 16:52

Redacció Andorra la Vella

El Tribunal de Corts ha condemnat a cinc anys i mig de presó al jove de 21 anys relacionat amb un apunyalament a Encamp l'estiu del 2017. L'home, de nacionalitat dominicana, ha estat declarat com a autor d'assasinat en grau de temptativa i haurà de pagar 101.049 € al perjudicat i 1.800 euros a la CASS. Així mateix, serà expulsat del paí durant 25 anys i haurà de fer front a totes les despeses que puguin produir-se arrel de les lesions de la víctima.

El segon acusat, un home portugués de 39 anys, ha estat condemnat a tres anys de presó per un delicte d'encobriment. Tot i així, el tribunal l'ha absolt dels delictes d'assassinat en grau de temptativa i d'omissió de socors.

Els fets van succeïr al juliol de fa dos anys, quan la víctima va rebre vuit ganivetades i diversos cops al cap amb un bat de beisol. Segons el perjudicat, els ara condemnats van dirigr-se a casa seva per reclamar un deute de 3.000 euros.