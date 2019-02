Estudiants presenten el projecte de 'neveres solidàries'

Cristian da Rocha i Tom Oriol, que estudien batxillerat, han engegat una promoció del moviment Les frigos solidaires. La idea “recent” i “innovadora” consisteix a “ajudar persones amb pocs recursos” a través de la implantació de neveres davant d’establiments com restaurants, supermercats i bars.

Aquest moviment, que ha tingut origen a Berlín i que ha sigut assimilat també a França, consisteix a posar aliments al frigorífic com ara fruits secs, llegums o verdures per tal que les persones amb més necessitats els puguin consumir. Els impulsors de la iniciativa al Principat remarquen que una de les principals motivacions per les quals