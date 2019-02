Els treballs que afectin poc el medi no necessitaran una avaluació d'impacte

Les activitats que modificaven l’estat actual d’un terreny s’havien de sotmetre a estudis ambientals

El consell de ministres va aprovar ahir la modificació del reglament per a la realització de treballs d’activitats que modifiquin l’estat actual del terreny. Les activitats que requereixen moviment de ter­res actualment s’han de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental, un pla de restauració i un pla de vigilància. Amb la nova reglamentació s’estableix un procediment simplificat per a les activitats no subjectes a la Llei de pesca i gestió del medi aquàtic i a la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge. Aquestes, que tenen poca afectació al medi natural, no s’hauran de sotmetre

#1 Romàn

(28/02/19 08:18)