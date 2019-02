Els Independents d'Ordino treballen per estar a les comunals

El moviment es va quedar a les portes de formar una candidatura a la territorial perquè “la resta de forces no van pensar en clau de país”

La plataforma veïnal Independents d’Ordino, que va estar treballant en la formació d’una candidatura unitària per a la llista territorial que finalment no va reeixir, ha anunciat la seva intenció de mantenir els contactes i la feina per poder presentar-se a les eleccions comunals que se celebraran el pròxim mes de desembre. Així ho van notificar en un comunicat, signat ahir, en el qual expressaven el “creixent sentiment dels electors i electores de la parròquia que no volen que l’escenari polític estigui capitalitzat per partits que busquen majories dominants”. A més, agraïen la feina feta per “totes les persones que

#3 INDEPENDETS INDEPENDENTS

(28/02/19 07:47)



#2 Ordinenc

(28/02/19 07:43)



#1 Independent?

(28/02/19 07:16)