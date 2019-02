El PS proposa un increment del salari mínim fins als 1.200€

Entre les demandes es troba la derogació dels articles de les lleis laborals "que han retallat els drets dels treballadors" o la obligatorietat d'1,5 dies consecutius de descans setmanal

Actualitzada 28/02/2019 a les 13:55

Redacció Andorra la Vella

Pere López i David Rios han fet entrega de fulletons amb un seguit de propostes a canviar en l'àmbit laboral durant la presentació de campanya del PS a la Plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. El president i cap de llista del partit, juntament amb el membre del Comitè Executiu i candidat territorial, han proposat un increment del salari mínim fins als 1.200€, la derogació dels articles de les lleis laborals que han "retallat els drets dels treballadors, com l'abaratiment dels acomiadaments, allargament del període de contractació per durada determinada, etc", la introducció de mesures en favor de la igualtat efectiva o la obligatorietat d'1,5 dies consecutius de descans setmanal.